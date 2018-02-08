По факту убийства военнослужащего со стороны Азербайджана возбуждено уголовное дело

Во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту убийства противником военнослужащего срочной службы Айка Калантаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.

7-го февраля около 13:50 в результате выстрела со стороны противника в направлении боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части смертельное ранение в голову получил военнослужащий срочной службы, рядовой Айк Калантарян.

Он был госпитализирован, но скончался в 19:10.



Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма, ведется следствие. Как сообщалось ранее, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего.