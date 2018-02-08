По факту убийства военнослужащего со стороны Азербайджана возбуждено уголовное дело
Во втором гарнизонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по факту убийства противником военнослужащего срочной службы Айка Калантаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Следственного комитета Армении.
7-го февраля около 13:50 в результате выстрела со стороны противника в направлении боевой позиции оборонительного участка N-ской воинской части смертельное ранение в голову получил военнослужащий срочной службы, рядовой Айк Калантарян.
Он был госпитализирован, но скончался в 19:10.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма, ведется следствие. Как сообщалось ранее, 7 февраля, в районе13:50, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах, дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы со стороны ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Айк Размикович Калантарян,1998 г.р.. Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.