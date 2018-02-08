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Четырехдневка НС Армении: по завершении повестки будет объявлено внеочередное заседание. Прямой эфир


В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались  98 депутатов.

В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам. Затем, по завершении повестки, будет объявлено внеочередное заседание НС Армении.




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