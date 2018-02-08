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Uber и Yandex завершают договор о слиянии: Мировой гигант входит в Армению


Мировой гигант по он-лайн такси сервису – компания Uber, и российская компания Yandex завершают договор о слиянии в части обслуживания пассажиров на территории РФ и стран СНГ. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на агентство «Reuters», об этом сообщает компания Yandex.

О намерениях объединиться в сфере он-лайн такси сервиса в 127 городах Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Казахстана компания Uber и часто называемая российским Гуглом компания Yandex заявляли еще в прошлом году.

«В этот проект компания Uber, основанная в Сан-Франциско, вложила 225 млн долларов, а Yandex - 100 млн долларов. стоимость новой компании  оценивается свыше 3.8 млрд долларов»,-сообщает Yandex.


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