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Европейские индексы выросли - 07-02-18


МОСКВА, 8 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 7 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.60% и составил 12590.43 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.82% и составил 5255.90 пункта, британский FTSE вырос на 1.93% и составил 7279.42 пункта, российский MICEX вырос на 0.73% и составил 2254.64 пункта, а RTSI вырос на 0.71% и составил 1244.14 пункта.




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