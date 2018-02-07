Достаточно, не проливайте кровь: последний армянин Африна обратился к турецким властям

Курдское информационное агентство Mezopotamyaajansi.com написало об Аруте Геворге, последнем армянине, проживающем в сирийском Африне.

Как сообщает Арменпресс, 61-летний Арут Геворг является потомком жертв Геноцида армян.

«Мы были изгнаны из Турции в 1915 году. Во время Геноцида мы прибыли в Эзаз, затем в Алеппо, затем в Африn. Кроме нас здесь было много армянских семей, но теперь я один. Некоторые из этих армян эмигрировали из-за войны, а большинство из них погибло. Турция, как и во время геноцида, теперь убивает женщин и детей. В течение 100 лет Турция продолжает свои атаки», - сказал Арут Геворг в интервью агентству.

Последний армянин в Африне сказал, что Африн был одним из редких регионов Сирии, не видевших войны. Он потребовал, чтобы Турция прекратила кровопролитие, а затем обратился к международному сообществу на своем родным языке.

«Достаточно, не проливайте кровь, не нападайте на людей, это было единственное место в Сирии, которое не видело войны. Почему вы пытаетесь уничтожить этот город, который стал прибежищем для людей? Мы были изгнаны из наших домов в Турции и пришли сюда. Теперь нас пытаются изгнать отсюда. Мы требуем, чтобы эти атаки и война прекратились. Пусть все услышат наш голос, наш призыв ко всем народам», - заключил Арут Геворг.