Институт свободы и безопасности репортеров осуждает решение президента Азербайджана о назначении внеочередных президентских выборов

Институт свободы и безопасности репортеров (ИСБР) осуждает внезапное и необоснованное решение президента Азербайджана Ильхама Алиева о назначении внеочередных президентских выборов на 11 апреля 2018 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan, об этом говорится в заявлении ИСБР, распространенном 6 февраля.

ИСБР считает невозможным проведение в данные сроки свободных и справедливых выборов с учетом отсутствия в стране свободы выражений.

Мониторинг показывает, что все без исключения телерадиовещатели (государственные, общественные или частные) Азербайджана находятся под полным контролем властей и выполняют роль рупора пропаганды правящего режима. Они стабильно формируют необходимое властям общественное мнение у 75% населения страны, сказано в заявлении.

"B условиях, когда в стране нет ни одного независимого печатного издания, когда большинство независимых новостных сайтов подвергается судебной и внесудебной блокировке, а над малочисленными независимыми онлайн изданиями висит угроза закрытия, когда за реализацию фундаментального права на свободу выражения в тюрьмы заключают ведущих критиков правительства, уровень свободы слова априори не отвечает необходимым требованиям для проведения свободных и справедливых выборов", - отмечает глава ИСБР Эмин Гусейнов.

ИСБР призывает Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Bенецианскую Комиссию Совета Европы дать совместную оценку необоснованному решению президента Азербайджана. Одновременно ИСБР призывает Комитета Министров Совета Европы неотложно провести консультации и выработать пакет срочных рекомендаций правительству Азербайджана по проведению выборов президента с соответствии со стандартами Совета Европы.

ИСБР также призывает гражданское общество и политические партии Азербайджана оспорить указ президента о проведении досрочных выборов в Конституционном Суде Азербайджана.

ИСБР призывает политическое руководство Азербайджана провести выборы президента в изначально и неоднократно анонсированную самими же властями дату - 17 октября 2018 года, и до этого времени провести необходимые шаги реформирования, нацеленные на снятие всех ограничений на свободу выражения, свободу объединений и собраний в стране. B качестве первых и неотложных шагов по улучшению предвыборной атмосферы ИСБР призывает власти страны освободить всех политзаключённых, включая узников совести, среди которых множество журналистов, блогеров , писателей и поэтов, а также снять все законодательные ограничения на свободное функционирование гражданского общества и политической оппозиции.