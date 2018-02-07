Азиатские индексы снизились - 07-02-18

ТОКИО, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 7 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.16% и составил 21645.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.37% и составил 1749.91 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.82% и составил 3309.26 пункта, а HANG SENG снизился на 0.89% и составил 30323.20 пункта.