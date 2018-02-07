Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял посла Туркмении в Армении Машалова

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Туркмении в Республике Армения Мухаметнияза Машалова. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью правительства Армении.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян и Мухаметнияз Машалов обменялись мнениями вокруг текущей повестки дня и перспектив расширения армяно-туркменских экономических отношений. Были затронуты работы по осуществлению договоренностей, достигнутых между правительствами обеих стран, в частности по расширению армяно-туркменского товарооборота.

Собеседники отметили особое значение авиарейсов Ашхабад-Ереван-Франкфурт, причем посол Туркмении в Республике Армения Мухаметнияз Машалов сообщил, что сейчас обсуждается возможность увеличения частоты этих рейсов.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян предложил в данном контексте рассмотреть возможность осуществления и других рейсов из а/п «Звартноц».