Бойцы SDF освободили от протурецких боевиков деревню в Африне

После тяжелых боев бойцы "Сирийских демократических сил" (SDF) освободили от протурецких боевиков деревню Шейх Хоруз (Sheikh Khoruz) в сирийском районе Африн. Как передает Арменпресс, об этом сообщил медиацентр SDF.

"Операция по освобождению села началась 4 февраля и закончилась вечером 6 февраля. Убито большое количество боевиков, двое взяты в плен. Уничтожено большое количество техники, один бронетранспортер перешел в наши руки в рабочем состоянии", — сообщил медиацентр. Также, по сообщению SDF, внутри танков обнаружены документы турецких военных. Ведется подсчет убитых.

Кроме того, SDF опубликовали видео с места боев с несколькими сгоревшими танками и бронетранспортерами.

По сообщению медиацентра, сейчас ведется операция по зачистке от боевиков окрестностей села, ранее захваченных у SDF.