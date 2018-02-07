Эйфелева башня второй день закрыта для посетителей из-за непогоды

Самая известная французская достопримечательность — Эйфелева башня — второй день закрыта для посещений из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Из-за погодных условий Эйфелева башня закрыта, на данный момент, до послеполуденного времени", — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте башни.

В столичном регионе Франции объявлен повышенный — оранжевый — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в связи со снегопадом. По данным на 06.00 парижского времени (08.00 мск), высота снежного покрова на территории региона — от семи до 15 сантиметров. Температура воздуха колеблется от минус 2 до 0 градусов. Ожидается, что снегопады продолжатся в течение среды, однако их интенсивность будет снижаться. Непогода уже привела к серьезным нарушениям в работе городского транспорта и к заторам на дорогах.