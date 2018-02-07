Сделаю все, чтобы с честью представить Армению на Олимпийских играх: Микаэл Микаэлян

Считанные дни остались до открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Внимание любителей спорта приковано к Южной Корее. Армению на XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане представляют 3 участников: Катя Галстян, Ашот Карапетян, Микаэл Микаэлян. Накануне открытия игр «Арменпресс» побеседовал с одним из наиболее перспективных армянских лыжников - Микаэлом Микаэляном.

- Микаэл, недавно вы принимали участие в первенстве мира в возрасте до 23 лет. Довольны ли вы результатами?

-Было бы великолепно, если бы мне удалось войти в 20-у лучших, однако мне не хватило 15 секунд, и я был 23-м. завтра этих 15 секунд не будет, кроме того, я старовал с массового старта, где было 100 человек, я был 50-м, что затрудняло прохождение вперед. Если бы уменя был лучше рейтинг, то и старт бы был с более выгодных позиций. Тогда я бы точно был в 20-е лучших.

-Каковы были ваши соперники?

-Участвовали 4 лучших спортсмена от каждой из стран. В молодежных играх 2016 года участвовали по 2 спортсмена, сей час же была представлена вся элита в категории М23.

-Очередной ваш старт – Олимпийские игры. Что вы хотите почерпнуть на этот раз, поскольку вы не будете бороться за медали?

-Если честно, то я был нацелен на вхождение в 20-у лучших на ЧМ-23. На Оломпиаде я буду рядовым участником. Не могу притязать на победы, однако сделаю все, чтобы с честью представить Армению на Олимпийских играх.

-У вас есть опыт участия в Олимпиадах: вы были на юношеской олимиаде в Лиллихамере в 2016 году. Поможет ли вам этот опыт?

-Старты везде одинаковы – будь то Арммения или Лиллихамер, опыт – как таковой, у меня есть.

-Вам всего 18 лет. Велика ли ответственность?

-Моментами я ее чувствую, однако, оглядываясь на проделанную работу, ;понимаю, что участие в Олимпиаде являетсяя ее результатом.