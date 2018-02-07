Для того, чтобы встретиться с Хачатуряном, князь Монако прервал свое путешествие: встречи композитора с королевскими семьями

Во время своих турне Арам Хачатурян встречался со многими первыми лицами государств – президентами, от которых получал интересные предложения и подарки. На этот раз «Арменпресс» рассказывает о встречах композитора с королевскими семьями.

Встреча с королевой Елизаветой Второй

Арам Хачатурян был в турне в Бельгии, в 1960-м году. Королева Елизавета Вторая не смогла побывать на его концерте по причинам нездоровья. Сразу по завершении концерта к Хачатуряну подошли и передали приглашение от королевы. На следующий день он, вместе с супругой, был на аудиенции во дворце. Королева была известна своим интересом к культуре, в частности, она играла на скрипке и была ученицей Эжена Изаи. Поэтому их беседа с композитором была особенно интересной и задушевной, о чем сохранились фотоснимки, рассказывает директор муздея Хачатуряна Арминэ Григорян.

Встреча с князем Монако

В 1973-м Арама Хачатуряна пригласили во Францию, где с большим великолепием отметили его 70-летие. Тогда же он решил посетить Монако. В то время князь Монако Ренье и его жена Грейс Келли были в Лондоне, однако, узнав о приезде Хачатуряна, князь Монако Ренье прервал свой визит и верулся домой, где встретился с композитором.

Князь Монако Ренье был известен своей любовью к музыке, он организовывал фестивали и конкурсы в Монако, и к конкурсу 1974-го года он не только пригласил Хачатуряна, но и попросил его написать новое произведение к открытию конкурса.

Встреча с персидским шахом

Арам Хачатурян был в турне в Иране, в 1965-м году. Шах Ирана Реза Пехлеви настолько благоволил ему, что предоставил для путешествия по стране автомобиль из своего гаража. Шах с супругой были на его концерте, в котором прозвучала Вторая симфония. Успех был невероятным – в присутствии шаха его 5 раз вызывали на бис, чего раньше никогда не бывало по регламенту, поскольку шах удалялся с концертов сразу после основной части.

Шах подарил Хачатуряну очень дорогой голубой ковер, который украшал квартиру композитора в Москве.

Встреча с президентом Египта

В 1961-м Хачатурян посетил Египет, где в аэропорту его встречал президент страны Гамаль Абдель Насер. Позже на концерте президент страны Гамаль Абдель Насер вручил Хачатуряну самую высокую награду Египта в области искусств – Грамоту за большой вклад в музыку.

Во время того же турне Хачатурян встречался с президентом Югославии Иосифом Броз Тито.

Подготовила Анна Григорян