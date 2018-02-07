Могерини заявила об обеспокоенности ЕС действиями Турции на севере Сирии

Европейский союз (ЕС) обеспокоен военной операцией, которую развернула Турция на севере Сирии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила во вторник верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы глубоко обеспокоены новыми фронтами на севере Сирии, - сказала она. - Открытие новых фронтов - это не решение проблемы, и, я боюсь, что это не сделает Турцию более безопасной". По ее словам, "подлинная безопасность может быть достигнута только на основе политического решения, путем переговоров".

Как считает Могерини, "все военные действия должны быть сосредоточены на борьбе с террористическими организациями, включенными в соответствующий список ООН, а не на ком-либо другом". При этом она отметила, что они не должны препятствовать достижению мира.

ЕС, по словам Могерини, "привержен единству, суверенитету и территориальной целостности Сирии". Она также утверждала, что проведение дебатов в Европарламенте о ситуации в Турции вызвано "заботой о Турции, турецком народе, демократии, безопасности и стабильности".

Она признала, что у Анкары и Брюсселя "есть разногласия, о которых ЕС дал ясно знать". Могерини констатировала, что "негативная тенденция в ситуации с защитой прав человека в стране сохраняется". "Но наши отношения должны продолжаться, диалог с Турцией сегодня важен как никогда", - сказала она.