Сотруднику СК Армении предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах

Сотруднику Следственного комитета Армении предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах в рамках дела об убийстве Камо Пирузяна в городе Алаверди. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

Согласно информации, по расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении уголовному делу, возбужденному по факту создания жителем города Алаверди Ваагном Абгаряном преступного сообщества, а также совершенного 13 июня 2017 года в городе Алаверди Владимиром Давтяном по заказу Ваагна Абгаряна убийства Камо Пирузяна, добыты фактические данные о том, что главарь преступного сообщества Ваагн Абгарян дал должностному лицу Следственного комитета РА взятку в особо крупных размерах – за совершение по делу об убийстве Камо Пирузяна действий в пользу него и руководимого им преступного сообщества или за воздержание от совершения определенных действий.

«Были также добыты фактически данные о том, что ряд должностных лиц СК РА – по наущению Ваагна Абгаряна и членов возглавляемого им преступного сообщества – злоупотребили своими должностными полномочиями, способствуя тем самым тому, чтобы предполагаемые преступники избежали уголовной ответственности», – говорится в сообщении.

Служащему СК Армении предъявлено обвинение в получении от В. Абагряна взятки в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.