Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии летчику звания Героя России

Владимир Путин подписал указ о присвоении погибшему в Сирии летчику Роману Филипову звания Героя России. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Офицера наградили "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга".

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям российской военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь.