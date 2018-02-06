Президент Республики Арцах посетил провел рабочее совещание с медицинским составом Республиканского медцентра

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 6 февраля посетил Республиканский медицинский центр имени Саркиса и Амалии Карапетян в Степанакерте и провел рабочее совещание с медицинским составом учреждения.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся работы центра.

Бако Саакян подчеркнул, что Республиканский медицинский центр – ведущее здравоохранительное учреждение страны, что обязывает медицинский состав постоянно совершенствовать профессиональные навыки, поднимать качество медицинской помощи и обслуживания. При этом Саакян добавил, что государство продолжит всячески содействовать центру.

В тот же день Саакян посетил строительную площадку нового родильного дома, возводимого на территории Республиканского медицинского центра, и ознакомился с проводимыми там работами.

Президента НКР сопровождали госминистр страны Араик Арутюнян, министр здравоохранения Карине Атаян, другие должностные лица.