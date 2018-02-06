Давид Бабаян считает решение Алиева провести досрочные выборы проявлением неуважительного отношения к собственному народу

Решение президента Азербайджана о проведении досрочных выборов является проявлением неуважительного отношения к собственному народу. В беседе с Арменпресс такое мнение высказал пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Давид Бабаян.

«Чем позднее будут выборы, тем больше президенту пришлось бы решать некоторые вопросы, связанные с амнистией, вы знаете, что европейские структуры принуждают решать внутренние проблемы. Поэтому этот шаг направлен на то, чтобы избежать осложнений, чтобы скрыть ситуацию», - сказал Давид Бабаян.

Что касается возможных провокаций на границе, Давид Бабаян отметил, что естественно в этом случае многие думают об этом, но он не считает, что проведение досрочных выборов связан с возможными провокациями.

«Прежде всего, всем ясно, что Алиев устроит так, чтобы победить на этих выборах. Мы знаем, что независимо от того, когда и как будут проводиться выборы, от Алиева все можно ожидать, поэтому наш уровень готовности всегда высок. Если бы этот шаг был направлен на какую-то провокацию, в этом случае он потерял бы фактор неожиданности, что важно для агрессора. Поэтому я думаю, что здесь другие расчеты», - сказал Давид Бабаян.

Он подчеркнул, что независимо от всего, независимо от изменений, Армия обороны всегда находится на самом высоком уровне. «В лице Азербайджана мы имеем дело с террористическим государством, от которого всего можно ожидать. Поэтому мы всегда готовы», - сказал Давид Бабаян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в указ о проведении внеочередных президентских выборов, которые пройдут 11 апреля 2018 года. Полномочия Алиева завершаются в текущем году, а очередные выборы должны были пройти в октябре.