Весь процесс армяно-турецких протоколов показал подходы Армении и Турции к будущему своих народов: Баблоян

Швейцария может только сожалеть о том, что армяно-турецкие протоколы не выполняются, но в то же время она убеждена, что только мирный процесс может обеспечить мир на всем Кавказе. Как сообщает Арменпресс, во время совместной пресс-конференции с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном в Ереване об этом сказал председатель Национального Совета Швейцарской Конфедерации Доминик де Бюман, отвечая на вопрос, каково его мнение об армяно-турецких протоколах.

«Внешняя политика - это задача министерства иностранных дел, но в парламенте Швейцарии есть комитет по иностранным делам, который имеет некоторое влияние, и в этом смысле они будут вкладывать все свои возможности», - сказал он.

Спикер парламента Армении Ара Баблоян заявил, что весь процесс армяно-турецких протоколов показал подходы Армении и Турции к будущему своих народов.

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