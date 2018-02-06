Иванка Трамп возглавит делегацию США на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане

Дочь и советник американского президента Иванка Трамп возглавит делегацию США на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что глава государства лично попросил Иванку Трамп возглавить делегацию, с такой же просьбой к ней обратился и Олимпийский комитет США. Дочь президента, как ожидается, также посетит ряд спортивных соревнований, на которых выступят американские спортсмены.

На церемонии открытия Олимпиады-2018 американскую делегацию возглавит вице-президент США Майкл Пенс.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском городе Пхенчхане.