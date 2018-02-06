Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения в Мартакерте прошел без происшествий

Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана 6 февраля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, северо-западнее села Сейсулан Мартакертского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники Личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия). С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик и его полевой помощник Михаил Олару (Молдова). Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.