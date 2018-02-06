Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

В Пхенчхане из-за инфекции отстранены 1,2 тыс. охранников олимпийских объектов


Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане был вынужден отстранить от выполнения обязанностей и удалить из района проведения Олимпиады более 1,2 тысячи охранников в связи с распространением норовирусной инфекции, как передает Арменпресс, об этом сообщили в комитете.

В минувшее воскресенье 41 сотрудник службы охраны Олимпиады был госпитализирован в связи с признаками норовируса - сильной рвотой и диареей, пишет издание Korea Times.

По сообщениеям южнокорейских СМИ, отстраненных от охраны сотрудников сменят 900 военнослужащих.

 

 

 




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации