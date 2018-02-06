В Пхенчхане из-за инфекции отстранены 1,2 тыс. охранников олимпийских объектов

Оргкомитет зимних Олимпийских игр в Пхенчхане был вынужден отстранить от выполнения обязанностей и удалить из района проведения Олимпиады более 1,2 тысячи охранников в связи с распространением норовирусной инфекции, как передает Арменпресс, об этом сообщили в комитете.

В минувшее воскресенье 41 сотрудник службы охраны Олимпиады был госпитализирован в связи с признаками норовируса - сильной рвотой и диареей, пишет издание Korea Times.

По сообщениеям южнокорейских СМИ, отстраненных от охраны сотрудников сменят 900 военнослужащих.