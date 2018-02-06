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Трамп назвал "предательским" то, что демократы не аплодировали его речи


Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник "неамериканскими" и "предательскими" действия представителей Демократической партии, которые не аплодировали во время его первого выступления перед Конгрессом с посланием "О положении страны" на прошлой неделе. Американский лидер выступал на заводе по производству гидравлического оборудования в штате Огайо, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трансляцию выступления президента вел Белый дом.

"Даже по отношению к позитивным новостям они [демократы] были [бесчувственными] как смерть и неамериканскими. Кто-то назвал это предательским [поведением]. Да, почему бы и нет", - отметил Трамп. Он добавил, что демократы, "похоже, не особо любят свою страну".

 

 

 




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