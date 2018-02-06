Курс биткойна опустился ниже $6 тыс.

Курс биткойна во вторник опустился ниже отметки в $6 тыс., как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию примерно на 08:00 мск курс биткойна снижался на 13,3%, до $5,996 тыс. При этом на 09:00 мск он составил $6,32 тыс. (падение на 8,6%).





