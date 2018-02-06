Осознаю, что я не буду бороться за медали: олимпиец Ашот Карапетян

Считанные дни остались до открытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, в которых принимает участие и делегация Армении в составе 3 спортсменов. Один из них – горнолыжник Ашот Карапетян. В беседе с «Арменпресс» он рассказал о своем пути в спорте и своих ожиданиях от XXIII зимних Олимпийских игр.

-Ащот, расскажите, пожалуйста, где и когда вы начали зан иматься лыжами.

-На лыжи я встал в 3 года, однако серьезно начал заниматься в 10 лет. Уже более 8 лет, как я на лыжах. Кататься я научился у отца, который также лыжник. Я живу в Цахкадзоре, где почти все занимаются лыжным спортом.

-Недавно вы принимали участие в первенстве Армении. Каковым оно оказалось для вас?

- Конечно, я доволен своим результатом на первенстве Армении. По причине визы, мне не удалось участвовать в международных турнирах. А у нас было недостаточно снега для катания. В любом случае, мне удалось стать чемпионом Армении, а в этом году кон куренция была выше, чем в прошлом.

-Об участии в олимпийских играх мечтают все спортсмены. Что вам даст участие в этих олимпийских играх?

-Для любого спортсмена участие в олимпийских играх является вершиной. В этих олимпийских играх я хочу с честью представить Армению. Осознаю, что я не буду бороться за медали, однако хочу многим рассказать о нашей стране. Мои соперники значительн опытнее и старше, и я не могу бороться с ними наравне, однако надо хорошо представить себя.

-Ашот, вам всего 18 лет. Не велика ли ответственность?

-Очень велика. Ответственность не в завоевании медали, а в представлении Армени.

Интервью – Варвары Айрапетян