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Генрих Мхитарян включен в Символическую сборную 26 тура Премьер лиги от BBC


Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян включен в Символическую сборную 26 тура Премьер лиги от BBC. Как сообщает Арменпресс, из «Арсенала» в сборную включены также Аарон Рэмзи и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В 26-м туре премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 5: 1. В этой игре Мхитарян стал автором трех голевых передач. Рэмзи стал автором хет-трика.

 




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