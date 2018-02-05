Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян включен в Символическую сборную 26 тура Премьер лиги от BBC. Как сообщает Арменпресс, из «Арсенала» в сборную включены также Аарон Рэмзи и Пьер-Эмерик Обамеянг.

В 26-м туре премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Эвертон» со счетом 5: 1. В этой игре Мхитарян стал автором трех голевых передач. Рэмзи стал автором хет-трика.