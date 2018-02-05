Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Армянские вина представлены на 25-й международной выставке «Продэкспо» в Москве


При содействии Фонда виноградарства и виноделия Армении с 5 по 9 февраля в Москве 13 винодельческих компаний участвуют в 25-й юбилейной Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для производства "Продэкспо".

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства сельского хозяйства Армении, армянские компании уже второй раз представляют свою продукцию в едином павильоне.

Исполнительный директор Фонда Заруи Мурадян отметила: «Армения со своим производством пользуется довольно большим спросом на российском рынке, что является одним из основных направлений экспорта наших вин. Благодаря уникальным высококачественным винам Фонд совместно с компаниями планирует дальнейшее укрепление и расширение своих позиций на российском рынке. Кроме того, эта выставка является идеальной платформой для выхода на новые международные рынки».

Существует довольно большой поток посетителей и интерес к армянскому павильону.

Винодельческие компании ожидают новых предложений по сотрудничеству и выгодным контрактам.

В целом в выставке принимают участие около 2200 компаний из более чем 62 стран. Ожидается, что на выставке примут участие около 70 000 посетителей.


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