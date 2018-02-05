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МИД Ирана: Турции следует пересмотреть свое вмешательство в Сирию


Руководству Турции следует пересмотреть свое вмешательство в Сирию. Об этом, как сообщает телеканал Al Mayadeen, заявил в понедельник официальный представитель внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Бахрам Гасеми.

"Турецкому правительству следует пересмотреть свое вмешательство в Сирию", - сказал Гасеми. Между тем он добавил, что "консультации между Ираном, Россией и Турцией относительно Сирии продолжаются".

20 января Генштаб ВС Турции объявил о начале операции против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают порядка 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 



 




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