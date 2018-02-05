Время в Ереване: 11:07:36,   5 Февраль

Армения провалила сделку по продаже комплексов «Полонез» Азербайджану со стороны Беларуси


Армения не позволила участнице ОДКБ Беларуси продать Азербайджану ракетные комплексы залпового огня «Полонез». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  «Комсомольская правда Беларусь».

«Мы хотели продать Азербайджану ракетные комплексы залпового огня «Полонез». Однако наш партнер по ОДКБ Армения была против. Сделка не состоялась»,- пишет военный аналитик Александр Олесин.

По его словам, вскоре Беларусь начнет продавать Армении несмертоносное оружие.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации