Снегопад в Москве установил столетний рекорд

На выходных в Москве выпало рекордное за сто лет количество снега. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам заммэра Петр Бирюков.

"Интенсивность снега, сама погода, которая менялась — снег, снег с дождем, обледенение на ветках деревьев, поэтому испытание очередное для коммунальщиков", — сказал он.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По информации властей, из-за разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие. К уборке снега в Москве и Подмосковье привлекли военных. Столичные власти призвали воздержаться от поездок на автомобилях, а посещение школ сделали свободным.

По уточненным данным, за два дня снегопада в Москве выпало 45 мм осадков, или 125% месячной нормы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России в понедельник.

Высота снежного покрова в городе с утра субботы к 9:00 понедельника увеличилась с 32 до 55 см и достигла максимального значения за нынешнюю зиму, уточнили в ведомстве.

В московских аэропортах утром в понедельник из-за непогоды возобновились задержки рейсов, свыше 100 самолетов уже не укладываются в расписание.