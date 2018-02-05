"Снежный Армагеддон": британцы поразились снегопадам в России

Британское издание Daily Mail посвятило статью снегопаду в центральной части России. Материал о рекордных осадках сопровождается фотографиями и видео из заснеженной столицы.

Пользователи активно делились впечатлениями от увиденного в комментариях. Так, многие примерили ситуацию на свою страну, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Несмотря ни на что все идут на работу ни в чем не бывало. В Великобритании снег парализует работу всего", — пишет Virginia M

"Пока что у них отменили меньше полетов, чем во время небольшого снегопада в Британии. Представьте, какой хаос начался бы у нас", — отмечает Stephen.

"Настоящий снежный Армагеддон", — возмущается coolcat9.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По словам синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По сообщениям московских властей, в Москве с утра субботы выпало более 38 сантиметров снега, что составляет более 100 процентов месячной нормы осадков. Количество поваленных деревьев превысило две тысячи. Известно об одном погибшем и нескольких пострадавших.