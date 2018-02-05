Иранскому ученому вынесли окончательный смертный приговор

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор иранцу, имеющему шведское гражданство, преподавателю фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в ночь на понедельник сайт VTM Nieuws.

Преподаватель иранского происхождения Джалали проживал с семьей в Швеции, но преподавал также в Италии и Бельгии. Его арестовали в апреле 2016 года во время пребывания в Иране и обвинили в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад. По данным Тегерана, Джалали причастен к убийству двух иранцев, занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы Ирана. Их взорвали заложенными в автомобили бомбами.

Он был приговорен к смерти 21 октября 2017 года в результате судебного процесса, признанного нелигитимным ООН, которая в декабре прошлого года призвала Иран отменить этот приговор и освободить иранского ученого.