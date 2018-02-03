В США в возрасте 74 лет умер солист группы Temptations Деннис Эдвардс, создавшей целый ряд хитов во второй половине 20-го века. Как передает Арменпресс, со ссылкой на РБК, он скончался в больнице в Чикаго. Причины смерти музыканта не называются.

Эдвардс стал солистом Temptations в 1968 году. При нем группа стала играть психоделический фанк.

Дважды Эдвардс вместе со своими коллегам был удостоен премии «Грэмми» за песни Papa was a Rollin’ Stone (в 1968 году), а также Cloud Nine (в 1971 году). Еще две песни группы достигали первого место в рейтинге журнала Billboard.



В 1989 году Эдвардс был включен в Зал славы рок н ролла.



