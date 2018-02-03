Время в Ереване: 11:07:36,   3 Февраль

Ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойной


На линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 28 января — 8 февраля ситуация была  относительно спокойной.

 Как сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, противник  нарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий

Передовые  части Армии обороны  Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые  меры  для  надежной  защиты боевых позиций.

 




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