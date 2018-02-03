Ситуация на линии соприкосновения была относительно спокойной

На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил в течение 28 января — 8 февраля ситуация была относительно спокойной.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, противник нарушил режим прекращения огня около 150 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1500 выстрелов из стрелковых орудий

Передовые части Армии обороны Арцаха в основном воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые меры для надежной защиты боевых позиций.