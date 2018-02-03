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Гукас Погосян продолжит карьеру в Беларуси


Член ереванской команды «Бананц» Гукас Погосян продолжит карьеру в  первенстве Беларуси.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба «Бананц». Погосян будет играть в клубе «Городея», выступающем в Высшей  лиге. Он уже две  недели проходил там подготовку.

До этого Гукас Погосян выступал за ереванские клубы «Пюник» и «Бананц», а также  гюмрийский «Ширак».




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