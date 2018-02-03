Гукас Погосян продолжит карьеру в Беларуси

Член ереванской команды «Бананц» Гукас Погосян продолжит карьеру в первенстве Беларуси.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба «Бананц». Погосян будет играть в клубе «Городея», выступающем в Высшей лиге. Он уже две недели проходил там подготовку.

До этого Гукас Погосян выступал за ереванские клубы «Пюник» и «Бананц», а также гюмрийский «Ширак».