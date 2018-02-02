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Армения планирует к 2030 году достичь 100%-й оцифровки по линии услуг «государство - бизнес»


С целью эффективной координации продвижения национальной цифровой повестки, правительство Армении в 2017 году учредило Фонд «Цифровая Армения», была проработана программа развития «Повестки цифровой трансформации Армении до 2030 года». Согласно Цифровой Повестке к 2030 году Армения намерена достичь 100%-го показателя по линии услуг «государство - бизнес» и 80%-го цифрового взаимодействия по линии услуг «государство – бизнес. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Карен Карапетян на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алмате.

«Сфера информационных технологий в Армении активно развивается. В последние годы в этой области у нас имеется ежегодный рост порядка 25%. В этом году мы еще не подвели окончательные итоги, но рассчитываем на рост в 28-30%», - отметил Карен Карапетян.

Обратившись к цифровой повестке, премьер-министр Армении подчеркнул, что на данный момент происходит ускоренное продвижение по 6 основным направлениям цифровой трансформации:

  • цифровое правительство
    • цифровые навыки
    • инфраструктура
    • кибербезопасность
    • частный сектор
    • институциональные основы.

«Цифровая трансформация - это не только шаг к технологическому процессу, а единственный шанс в кратчайшие сроки стать государством с эффективным управлением и экономикой, подчеркнув, что есть здесь для нас альтернативы не существует», - отметил премьер.




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