Выплачиваемые крупнейшими налогоплательщиками Армении налоги выросли на 13%

Топ-1000 налогоплательщиков Армении в 2017 году заплатили в бюджет страны 807,4 млрд драмов налогов, что на 12,7% больше, чем в 2016 году. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные КГД, крупнейшим налогоплательщиком в Армении является «Газпром Армения». В 2017 году компания заплатила 39,72 млрд драмов, что на 6,28% меньше, чем в предыдущем году.

Компания «Гранд Табако» занимает второе место. В 2017 году компания выплатила налоги в размере 34,75 млрд драмов, что на 54% больше, чем в 2016 году.

Компания «Электрические сети Армении» является 3-м крупнейшим налогоплательщиком Армении с оплатой 22,04 млрд драмов в 2017 году (рост на 27,6% по сравнению с 2016 годом).

Компания «Алекс Холдинг» - на четвертом месте (21.47 млрд драмов), а «Зангезурский медно-молибденовый комбинат» - пятом месте (18.67 млрд драмов).

Компании «GeoProMining Gold» (13.46 млрд драмов), «CPS Oil Corporation» (12.60 млрд драмов), «Flash» (12.46 млрд драмов), «JTI Armenia» (11.99 млрд драмов), «Philip Morris Armenia» (11.64 млрд драмов) занимают соответственно 6-12 места в списке крупнейших налогоплательщиков Армении.

В 2017 году 10 крупнейших налогоплательщиков заплатили налоги в размере 198,8 млрд драмов, что на 25% больше, чем в 2016 году.