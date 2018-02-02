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Жирайр Реиссян считает встречу в Сочи началом диалога


Не исключено, что обстрел самолета, возвращавшегося из Сочи в Сирию, связан именно с сочинской встречей. Об этом в беседе с «Арменпресс»  сказал депутат сирийского парламента армянского происхождения Жирайр Реиссян, который находился в этом самолете.

«2-го февраля самолет, перевозивший первую партию участников сирийской делегации, принимавших участие в переговорах в Сочи, при посадке в аэропорту Дамаска подвергся обстрелу со стороны террористических групп боевиков. В момент посадки первая ракета упала на расстоянии нескольких метров от самолета, затем выстрелили еще 2 ракеты. К счастью, пострадавших нет. Не пострадал и самолет. Членов делегации вывели из самолета и, с соблюдением мер безопасности, из здания аэропорта. В самолете было всего 180 пассажиров. Со мной была и Нора Арисян. Не исключено, что обстрел самолета, возвращавшегося из Сочи в Сирию, связан именно с сочинской встречей. Если бы выстрелы достигли цели, можно было бы ожидать пропагандистской шумихи. Слава богу, жертв не было»,- рассказал он.

Комментируя встречу в Сочи, депутат сирийского парламента армянского происхождения Жирайр Реиссян сказал, что это очень хорошая инициатива.

«Нельзя сказать, что состоялись конкретные шаги, однако это уже начало. Участники слушали друг друга, задавали вопросы. Готовность к миру звучала со всех сторон, однако каждый имел свои представления. Сирия всегда готова к диалогу для восстановления мира и нормальной жизни»,- сказал он.  

Как сообщалось ранее, 2-го февраля самолет, перевозивший первую партию участников сирийской делегации, принимавших участие в переговорах в Сочи, при посадке в аэропорту Дамаска подвергся обстрелу со стороны террористических групп боевиков. Об этом сообщает газета  «Гандзасар».

В составе делегации был и депутат сирийского парламента армянского происхождения Жирайр Реиссян, который и редставил детали обстрела самолета, возвращавшегося из Сочи в Сирию.

«В момент посадки первая ракета упала на расстоянии нескольких метров от самолета, затем выстрелили еще 2 ракеты. К счастью, пострадавших нет. Не пострадал и самолет. Членов делегации вывели из самолета и, с соблюдением мер безопасности, из здания аэропорта»,- рассказал он.Как сообщалось ранее, депутаты сирийского парламента армянского происхождения Нора Арисян и Жирайр Реиссян, а также предводитель Дамасскской епархии ААЦ, епископ Армаш Налбандян, 30-го января  принимали участие в Конгрессе Национального диалога Сирии. Конгресс проходил под лозунгом «Мир народам Сирии».

Участники однодневного Конгресса сирийского национального диалога, закрывшегося в Сочи во вторник поздно вечером, договорились начать работу по пересмотру конституции страны с тем, чтобы подготовить юридическую основу послевоенного устройства страны, и обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной семилетней гражданской войной.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам конгресса его участники подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом. Участники также высказались за создание единой армии и за проведение свободных выборов, которые должны определить будущее страны.

По итогам конгресса его участники договорились сформировать конституционную комиссию, список кандидатов утвержден в составе 150 человек (100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны.




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