Жирайр Реиссян представил детали обстрела самолета, возвращавшегося из Сочи в Сирию

2-го февраля самолет, перевозивший первую партию участников сирийской делегации, принимавших участие в переговорах в Сочи, при посадке в аэропорту Дамаска подвергся обстрелу со стороны террористических групп боевиков. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Гандзасар».

В составе делегации был и депутат сирийского парламента армянского происхождения Жирайр Реиссян, который и представил детали обстрела самолета, возвращавшегося из Сочи в Сирию.

«В момент посадки первая ракета упала на расстоянии нескольких метров от самолета, затем выстрелили еще 2 ракеты. К счастью, пострадавших нет. Не пострадал и самолет. Членов делегации вывели из самолета и, с соблюдением мер безопасности, из здания аэропорта»,- рассказал он.

Как сообщалось ранее, депутаты сирийского парламента армянского происхождения Нора Арисян и Жирайр Реиссян, а также предводитель Дамасскской епархии ААЦ, епископ Армаш Налбандян, 30-го января принимали участие в Конгрессе Национального диалога Сирии. Конгресс проходил под лозунгом «Мир народам Сирии».

Участники однодневного Конгресса сирийского национального диалога, закрывшегося в Сочи во вторник поздно вечером, договорились начать работу по пересмотру конституции страны с тем, чтобы подготовить юридическую основу послевоенного устройства страны, и обратились к миру с просьбой помочь восстановлению Сирии, разрушенной семилетней гражданской войной.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам конгресса его участники подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, борьбе с терроризмом и религиозным фанатизмом. Участники также высказались за создание единой армии и за проведение свободных выборов, которые должны определить будущее страны.

По итогам конгресса его участники договорились сформировать конституционную комиссию, список кандидатов утвержден в составе 150 человек (100 человек от правительства с учетом внутренней умеренной оппозиции и 50 от внешней оппозиции), которая совместно со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стеффаном де Мистурой начнет готовить предложения для конституции страны.