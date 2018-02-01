Экономист считает реалистичным прогноз экономического роста Армении на около 7%

Показатель экономической активности Армении в конце 2017 года в 7,7% делает реалистичным прогноз экономического роста на 6,7% на 2017 год. В беседе с Арменпресс сказал руководитель Центра инноваций и институциональных исследований, экономист Атом Маргарян.

«Темпы экономической активности действительно беспрецедентны, я думаю, что вполне реально, что темпы экономического роста, которые будут озвучены к концу марта, будут соответствовать оценке министерства финансов, то есть 6,7%», - сказал экономист.

По его словам, рост экономической активности способствовал не только двузначному росту в сфере торговли, услуг, но и росту в сфере строительства на 2,2%. «Наконец, строительная отрасль вышла из стадии долгосрочного стагнации. К сожалению, в сфере сельского хозяйства по-прежнему есть проблемы, и в конце прошлого года было снижение на 3%», - сказал Атом Маргарян.

Что касается роста экспорта на 25,3%, экономист сказал, что высокие цены на медь на международном рынке, а также активность в отраслях перерабатывающей промышленности сыграли ключевую роль в этом процессе. «Я бы также выделил сферу пищевой промышленности, коньяка, производства и экспорта табака, экспорта текстильной и мясной продукции», - сказал он.

Он сказал, что, невзирая на критику евразийского формата, происходящие там процессы напрямую влияют на экономику Армении. «Если экономика России восстанавливается, и это происходит потому, что экономический рост России оценивается почти на 2%, спрос на армянские товары также восстанавливается», - заявил экономист.

Что касается европейского направления, то Атом Маргарян отметил, что оно незаменимо с точки зрения обеспечения высокой доли и соответствующего высоким технологическим стандартам производства. Однако здесь экономист считает проблематичным вопросом укрепление евро в отношении доллара, а также институциональные и законодательные вопросы, которые необходимо урегулировать.

«В 2017 году евро укрепился на 15% по отношению к доллару, это так называемые плохие новости для экспортеров на европейский рынок. Таким образом, принимая во внимание эти вопросы, мы должны попытаться решить проблему экспорта за счет меньших затрат», - заявил экономист.

Он также призывает не игнорировать вопрос об инклюзии роста. «В последние годы об этом говорят эксперты Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, они предложили рассмотреть еще 11 показателей в инклюзивном индексе развития в дополнение к валовому внутреннему продукту. Они связаны с равным распределением доходов, проблемами образования, средней продолжительностью жизни и параметрами окружающей среды. Мир более широко оценивает экономический рост и его последствия», - сказал он, добавив, что рост должен быть заменен благосостоянием для всех.

Он заявил, что экономический рост не должен еще больше углубить разрыв между богатыми и бедными, он должен привести к формированию централизованного общества.

Ани Назарян