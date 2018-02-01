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Произошло нападение на военную базу в турецкой провинции Хаккари: есть один погибший и 5 раненых


Произошло нападение на военную базу в турецкой провинции Хаккари, осуществленное боевиками из Рабочей партии Курдистана (РКК). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство  «Хаберлер».  База расположена в районе Чукурджа.

Вследствие нападения боевиков из Рабочей партии Курдистана (РКК), был убит 1 и ранены 5 военнослужащих турецких ВС.

Раненых на вертолете доставили в госпиталь Хаккари. В губернии начата АТО против боевиков из Рабочей партии Курдистана (РКК).

После того, как власти Турции отказались от процесса урегулирования курдского вопроса, представители Рабочей партии Курдистана (PKK) заявили о том, что они продолжают национально-освободительную войну, спустившись с гор в населенные пункты.

Начиная с 1980-х, в стычках с силовиков с боевиками  PKK погибло около 50 тысяч человек, экономике Турции нанесен ущерб в десятки миллиаррдов долларов.


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