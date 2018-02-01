Жители Земли поделились фотографиями кровавой и голубой Луны

Жители планеты 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, кровавая Луна и голубая Луна, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В социальных сетях люди активно делились фотографиями увиденного.

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют кровавой Луной.

Первое суперлуние в этом году состоялось 2 января. Второе полнолуние месяца часто называют голубой Луной.