Время в Ереване: 11:07:36,   1 Февраль

Жители Земли поделились фотографиями кровавой и голубой Луны


Жители планеты 31 января наблюдали уникальное астрономическое явление — в этот день совпали суперлуние, кровавая Луна и голубая Луна, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В социальных сетях люди активно делились фотографиями увиденного.

В этот день Луна максимально приблизилась к Земле и погрузилась в ее тень. Такое лунное затмение называют кровавой Луной.

Первое суперлуние в этом году состоялось 2 января. Второе полнолуние месяца часто называют голубой Луной.




Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации