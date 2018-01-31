По индексу демократии Азербайджан признан «авторитарной» страной

За последний год глобальный контекст демократия серьезно регрессировал, говорится в Годовом индексе демократии, опубликованном "Economist Intelligence Unit" 31 января. Предметом исследований стали 165 независимых стран и две территории.

Как сообщает Арменпресс, в числе полных демократий названы: Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания.

Азербайджан поставлен на 148-е место в категорию "авторитарная страна".

Соседи по региону - Грузия (79 место) и Армения (111 место) попали в число "гибридных стран".

Россия также признана "авторитарной" страной, заняв 135 место.

B нынешнем Индексе особое внимание уделяется регрессу в области свободы медиа.

Индексе свободы Азербайджан вовсе оказался на 154-м месте, попав в группу "несвободных стран". B этой же группе Россия на 139-м месте.

Грузия (49 место) признана "частично свободной", Армения (109) оказалась в группе "в основном несвободных стран".