Спикер НС Армении встретился с президентом Словакии

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном в рамках официального визита в Братиславу встретилась с президентом Словакии Андреем Киской.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Ара Баблоян отметил, что после установления дипломатических отношений Армения и Словакия установили конструктивные, основанные на многовековой дружбе между двумя народами и взаимопонимании связи. Председатель НС выразил удовлетворение нынешним уровнем политического диалога, подчеркнув важность активизации парламентского сотрудничества и частых взаимных визитов парламентариев в этом контексте. Глава парламента выразил уверенность, что этот визит послужит дополнительным стимулом для развития армяно-словацких отношений и, в частности, межпарламентского сотрудничества.

Ара Баблоян высоко оценил признание и осуждение Национальным советом Словакии Геноцида армян, а также подчеркнул важность криминализации отрицания геноцида в плане предотвращения таких преступлений.

Высоко оценив уровень двустороннего сотрудничества, президент Словацкой Республики Андрей Киска отметил, что существует большой потенциал для их развития и придания нового импульса отношениям.

Стороны также затронули Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС, подписанное 24 ноября в Брюсселе, региональные проблемы, возможности сотрудничества в разных сферах и другие вопросы.