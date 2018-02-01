После вхождения в силу обязательного компонента накопительного пенсионного фонда, к системе присоединится около 80 тысяч человек

В накопительных пенсионных фондах Армении, по положению на конец ноября 2017 года, скопилось 105.6 млрд драмов. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра финансов Армении Карен Тамазян.

- Прошу вас рассказать о пенсонных выплатах, скопившихся до сих пор в пенсионных фондах. Сколько собрано денег, какова реальная прибыльность?

- Данные за 2017 год обработаны пока не полностью, поэтому приведу их по положению на конец ноября. В накопительных пенсионных фондах Армении, по положению на конец ноября 2017 года, скопилось 105.6 млрд драмов. Средства начали собирать с 2014 года, прибыльность за это время составила 44%, т.е., вложенные в 2014 году 10 тысяч драмов сегодня стали примерно 14.400 драмами. В 2017 году прибыльность составила около 13%.

- Динамика считается положительной?

- Динамика – более чем положительная, работа за эти 3.5 года более, чем удовлетворительная, благодаря разумному управлению фондами, никаких потрясений не было.

- Сколько участников зарегистрировано до сих пор?

- Мы осуществляем учет активных и пассивных участников. За указанное время активных участников - 188 тысяч, и их число растет, пассивных участников – около 300 тысяч. Что означает пассивный участник? Это когда человек учтен в системе, однако сейчас не работает и не делает платежей. Из 188 тысяч активных участников 65 тысяч - из госсектора, остальные – из частного.

- Куда вложены суммы накопительного пенсионного фонда? Возникали ли за это время проблемы?

- Около 70% вкладов – в драмах, т.е., деньги вложены в Армении. Законодательно имеется ограничение – 60% должно храниться в драмах. Деньги вложены в государственные облигации, банковские вклады, биржевые акции и пр.

Нашими активами управляют 2 компании: «Амунди-Акба Ассет Менеджмент» и «Це-Квадрат Ампега Ассет Менеджмент Армения». Обе компании – европейские, зарегистрированы в Армении, достаточно надежные.

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