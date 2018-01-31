Нилс Муйжниекс посчитал неприемлемым арест врачей-пацифистов в Турции

Комиссар по правам человека Европарламента Нилс Муйжниекс посчитал неприемлемым арест в Турции врачей-пацифистов, которые сделали заявление, призывающее к миру в Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Twitter.

Комиссар по правам человека Европарламента Нилс Муйжниекс подчеркнул, что заявление врачей не выгодит за рамки, предоставляемые совбодой слова.

«Их преследования и арест неприемлемы», - пишет он.

С соответствующим заявлением выступила и Всемирная ассоциация врачей (WMA), выразив озабоченность в связи с произошедшим. Президент Всемирной ассоциации врачей Йошитаке Йококура осудил арест врачей и угрозы в их адрес. Он выразил поддержку турецким врачам, напомнив, что в число обязанностей врача входит и предупреждение правительств о ;последствиях войны и военных действий. «Требую от властей Турции немедленно освободить врачей»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, утром 30-го января были задержаны 11 членов Союза турецких врачей, опубликовавшие заявлени с протестом против операции «Оливковая ветвь», которую ВС Турции проводят в Африне.

В заявлении Союза турецких врачей об этой операции сказано, что «война касается вопроса здоровья народа». «Как врачи, мы предупреждаем, что любая война, любое столкновение приводит к необратимым последствиям для физического, психического, социального здоровья, становясь тем самым причиной человеческой драмы. Мы говорим войне «нет!», пусть немедленно наступит Мир!»,- сказано в заявлении.

На это заявление резко отозвался Эрдоган, а прокуратура Анкары начала расследование по признакам «пропаганды терроризма и возбуждении ненависти и вражды».

В результате, утром 30-го января были задержаны 11 членов Союза турецких врачей, в том числе, председатель этой организации.

ВС Турции с 20-го января начали в районе Африна в Сирии операцию «Оливковая ветвь». 20-го января 72 турецких самолета обстреляли курдские позиции, после чего турецкие ВС перешли границу Сирии, турецкие ВС вошли в Африн по 3 направлениям. В операции задействованы значительные силы и военная техника.

По данным газеты «Хурриет», турецкие силы углубились на территорию Сирии на глубину 5 км в направлении Африна. В рамках операции «Оливковая ветвь», 22-го января ВС Турции вновь обстреливали в Сирии территории, находящиеся под контролем курдских формирований. Огонь ведется из турецкого населенного пункта Килис. По данным турецкой стороны, ВС Турции взяли под свой контроль 11 сел, которые находятся под контролем курдских «Сил самообороны народа» (YPG). Генштаб ВС Турции сообщает также, что в ходе операции «Оливковая ветвь» в Африне погибли трое турецких военнослужащих.