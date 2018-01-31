Время в Ереване: 11:07:36,   31 Январь

Гагик Арутюнян освобожден от должности заместителя начальника полиции Армении


Указом президента Армении Сержа Саргсяна, Гагик Арутюнян освобожден от должности заместителя начальника полиции Армении.

Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.


Մրցույթ

«Մեկ անգամ Հայաստանում»
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации