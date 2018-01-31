Минфин обсуждает вопрос внедрения механизмов компенсации налогов на прибыль и на доходы

Министерство финансов Армении проводит глубокий анализ по части видов налогообложения промышленности, закрепленных в Налоговом кодексе Армении. При этом, Министерство финансов Армении пытается найти механизмы компенсации тех недостач в бюджете по части налогов на прибыль и на доходы, которые образуются вследствие осуществления мероприятий по снижению налогового бремени для производственников.

С этой целью Министерство финансов Армении обратилось к МВФ – за технической помощью. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр финансов Армении Вардан Арамян. «Мы думаем, что и по подоходному налогу, и по налогу на прибыль мы теряем в конкурентоспособности в регионе, поскольку в соседней Грузии оба вида налогов ниже, чем у нас. Проблема в том, что мы не можем просто так взять и понизить эти налоги, мы изучаем, куда можно переместить этот груз, чтобы были в состоянии обслуживать госдолг. Мы не можем постоянно брать в долг и финансировать за счет долгов текущие расходы»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, когда стоит вопрос выбора налогообложения между производством и потреблением, то он всегда решается в сторону потребления, поскольку при этом не страдает экономический рост.

Что же касается перехода к фиксированному налогообложению пассажирских перевозок, что закреплено в Налоговом кодексе Армении, то при этом они не преследовали фискальных целей – попросту была проведена гармонизация системы, что привело к определенным влияниям.

«Сейчас мы изучаем, насколько это скажется на стоимости пассажирских перевозок, чтобы так выправить ситуацию, чтобы подорожания тарифов не было. Новый вид фиксированных лицензионных выплат, в отличие от старого типа налогообложения, не имеет индексации. Этими коэффициентами мы пытались повлиять на стоимость тарифов городского и междугороднего транспорта, сейчас же пытаемся так выправить ситуацию, чтобы подорожания тарифов общественного транспорта не было»,- сказал он. По его словам, в случае табака и алкоголя повышение акцизного налога имеет фискальные цели, что оправданно, так как если человек много курит, то он и должен больше платить налогов.

Несмотря на возможные изменения в налоговом кодексе, Вардан Арамян думает, что надо всегда стремиться к тому, чтобы глубинно он не менялся, поскольку постоянные его изменения могут быть опасными. Тем не менее, по его словам, если есть недовольство, шум, то надо ;понять причины. «Желая решить проблемы 90% экономики, возможно создать проблемы для 10%, и если вносимые изменения не будут затратными и проблематичными, то мы, конечно, готовы их обсудить»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.