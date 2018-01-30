Президент Турции подал в суд на оппозиционного политического деятеля, много лет тому назад употребившего термин «Геноцид армян»

Президент Турции Эрдоган подал в суд на оппозиционного политического деятеля из партии кемалистов Джанан Кафтанджылоглу, много лет тому назад употребившей термин «Геноцид армян». Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

В 2012 году она писала о Геноциде армян на своей странице в Twitter.

Против нее предъявлено 14 обвинений, в том числе, Эрдоган обвиняет ее в оскорблении его матери. Посчитав себя оскорбленным, Эрдоган требует моральной компенсации в рамере 700 тысяч лир (около 190 тысяч долларов).