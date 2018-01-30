Арташес Гегамян: Назрела необходимость экономического анализа с учетом долговых заимстовований

Итак, 25 января 2018 года Национальная статистическая служба РА (далее НСС) опубликовала «Основные предварительные макроэкономические показатели, полученные по текущим оперативным сводкам, характеризующие социально-экономическое положение РА в декабре 2017 года». На первый взгляд опубликованные данные могут вселить оптимизм. Так, в январе-декабре 2017 года показатель экономической активности к соответствующему периоду 2016 года составил 107,7%, рост объема промышленной продукции – 112,6%, объема торговли – 114,0%, объема услуг (без торговли) – 114,4%, внешнеторгового оборота соответственно, 126,9%. Особо впечатляют показатели декабря 2017 года, если их сравнивать с данными ноября того же года. Так, показатель экономической активности декабря к ноябрю 2017 г. составил 121,8%, рост объема промышленной продукции – 110,2%, сельского хозяйства – 111,1%, строительства – 183,4%, торговли – 135,1%. Столь впечатляющие показатели социально-экономического развития, особенно в декабре прошлого года, естественно, актуализируют вопрос – а за счет чего был обеспечен столь бурный рост?

В этой связи на память приходит весьма интересное исследование Awara Group о реальном росте ВВП, который определяется за вычетом госу­дарственного долга. Прежде чем проанализировать, каково соотношение роста долговой нагрузки РА и роста ВВП, хочу отметить, что я не являюсь противником использования внешних заимствований. И на это есть веские причины: никто не заменит государство в финансировании тех сфер, куда обычно не идет частный капитал. Это социальные объекты, транспортная инфраструктура и связь, военно-промышленный комплекс и отдельные, требующие крупных вложений отрасли инновационной экономики, которые могут окупиться в долгосрочной перспективе. Более того, в мире нет стран, не имеющих государственного долга. Уже не приходится говорить о том, что государственные финансовые заимствования являются необходимым ресурсом экономического роста, позволяющим ускорить решение важнейших национальных задач. Вместе с тем государственный долг формирует и риски для будущего развития, что необходимо обязательно учитывать при каждом новом внешнем заимствовании. На практике это обстоятельство разрешается при выполнении обязательного для всех кредитных операций, в том числе осуществляемых со стороны правительства той или иной страны, условия: стоимость заемных ресурсов должна быть ниже того экономического эффекта, который может быть достигнут в результате их использования в экономике. С учетом этих требований проанализируем, как же обстоят дела в экономике РА.

Так, по данным НСС в 2015 г. ВВП (по рыночным ценам) составил соответственно 5 трлн. 47 млрд. 486,9 млн драмов, в 2016 г. ВВП – 5 трлн. 67 млрд. 868,2 млн. драмов, то есть темп роста ВВП составил 100,4%. За этот же период государственный долг РА возрос с 5 млрд 77 млн. 693 тыс. долларов (в 2016 г.) до 5 млрд 934 млн. 776 тыс. долларов на конец 2017 г., то есть темп роста госдолга составил 116,9%. Аналогичная картина сложилась и с внешним долгом. К примеру, если в 2015 году внешний долг правительства РА составлял 3 млрд 839 млн 882 тыс. долларов, то по итогам 2016 г. он составил 4 млрд 293 млн 604 тыс. долларов, то есть темп роста составил 111,2%. К сожалению, тенденция опережающего темпа роста государственного долга над темпом роста ВВП сохранилась и в 2017 году. Так, в 2017 г. внутренние и внешние обязательства РА увеличились на 832 млн долларов, причем из этой суммы 736 млн долл. пришлось на долю правительства Армении, которое к концу года имело внешний долг в 4 млрд. 858,8 млн. долл., а темп роста долговых обязательств правительства в 2017 г. в сравнении с 2016 г. составил 113,1%. На этом фоне показатель экономической активности за 2017 год в 107,7% уже воспринимается, с куда меньшим оптимизмом. При этом не приходится говорить о том, что только в декабре 2017 года внешний долг правительства РА увеличился на 358 млн долларов.

Возвращаясь к упомянутому выше исследованию Awara Group, обратим внимание на некоторые их выводы, а именно: на протяжении многих лет прирост реального, за минусом накопившихся заимствований, ВВП в западных странах был отрицательным. И только за счет массированного увеличения долговой нагрузки они могли скрыть реальное положение дел и отсрочить неизбежное наступление глубокого кризиса экономик своих стран. Как показывает исследование Awara Group, реальный ВВП в странах Запада скрывает внушительные убытки. Сказанное можно было бы подкрепить конкретной статистикой, приводимой в исследовании, однако, важен вывод: ВВП, рассчитанный по общепринятой методике не отражает реальное положение дел в экономике, и лишь при условии, если вычесть из этого показателя накопленный долг, то только тогда мы получим показатель реального ВВП за вычетом государственного долга. Авторы этого исследования на конкретных примерах убедительно объясняют, что показатели роста ВВП, как таковые почти, ничего не говорят о динамике экономики той или иной страны, если в то же время не дается ответ на вопрос – какая часть этого роста стала возможной благодаря новым заимствованиям. Примечательно, что в Юбилейном докладе «Римского клуба» «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты», представленном в ноябре 2017 года, также указывалось на неприятие авторами Доклада той роли ВВП, которая ей отводится. Речь о том, что в структуре ВВП заложено лишь стремление к неограниченному росту любой ценой. Более того, по мнению авторов Юбилейного доклада, единственное, что измеряет ВВП – скорость, с которой деньги движутся в экономике. Об этом уже приходилось писать в статье «Арташес Гегамян: Поиск мудрости, через примирение противоположностей, и баланс – критерии процветания Армении».

Думается, что в свете вышеизложенного, с учетом быстро растущего государственного долга РА следует тщательно проанализировать – какой процент внешних заимствований направляется на инвестиции, а какой процент направляется на покрытие убытков экономики РА и, по существу, растрачивается на поддержание уровня потребления, который, к сожалению, экономика нашей страны не может себе позволить.

В этой связи хотелось бы обратить внимание на следующий факт. Уже длительное время существует прочно устоявшаяся практика, когда показатели ВВП корректируются в соответствии с показателями инфляции, в результате чего определяется так называемый «реальный ВВП». Учитывая это обстоятельство, будет вполне закономерно также применять этот метод при определении показателей роста ВВП, скорректированного с учетом воздействия прироста новых заимствований, что в конечном итоге даст показатель «роста реального ВВП за вычетом долга». Такой подход позволит своевременно определять риски для финансовой системы страны, платежного баланса, связанные с ростом недостаточно продуманно привлекаемых и используемых внешних заимствований.

Вместе с тем вызывают озабоченность тенденции, наблюдаемые во внешней торговле Республики Армения. Да, бесспорно, хорошо, когда в 2017 году в сравнении с 2016 годом темп роста внешнеторгового оборота составил 126,9%, при этом темп роста экспорта – 125,2%. Однако на этом фоне почему-то умалчивается, что темп роста импорта за этот период составил 127,8%, а дефицит торгового баланса в 2017 г., в сравнении с 2016 годом увеличился на 430,3 млн долларов, и это в условиях, когда сальдо торгового баланса за 2017 год было отрицательным и составило (минус) 1 млрд 939 млн 800 тыс. долларов. То есть внешняя торговля РА, имеющая столь внушительный дефицит торгового баланса, усугубляет нехватку валютных средств, становится источником оттока валюты из страны и делает неизбежным потребность в новых внешних заимствованиях, тем самым еще более увеличивая давление на платежный баланс страны. Подобное положение дел актуализирует задачу стимулирования производства экспортных товаров. При этом стимулирование экспорта, к примеру, на стадии реализации товаров может осуществляться путем воздействия на цены (предоставление экспортерам налоговых, кредитных льгот, изменение валютного курса и т. д.). При этом для создания долгосрочной заинтересованности экспортеров в вывозе товаров и освоении внешних рынков правительство вместе с Центральным Банком РА могло бы расширить практику предоставления целевых кредитов, страхования их от экономических и политических рисков, обеспечения им финансово-кредитных льгот в обмен на обязательство выполнять определенную экспортную программу. Однако это тема отдельного анализа.

Здесь же вновь отметим, что показатели роста ВВП, как таковые, не дают объективную картину о динамике экономики, если в то же время не анализировать вопрос – какая часть этого роста стала возможной благодаря новым заимствованиям. Поэтому очень важно, чтобы правительство РА, озвучивая показатели роста ВВП, динамику роста промышленности, торговли, сферы услуг, одновременно показывало – как этот рост соотносится с ростом государственного долга. И в заключение хотелось бы отметить, что в условиях существенного роста государственного долга РА в 2017 году, который по данным министерства финансов составил к концу года 6 млрд 774 млн долларов, увеличившись за год на 832 млн долларов ( из этой суммы 736 млн долл. приходится на рост долга правительства РА) становится актуальным введение в практику финансового-экономического блока правительства проведение экономического анализа с учетом изменений в платежном балансе страны, в котором наиболее полно отражаются процессы, происходящие в экономике и финансах страны, соотношения рыночного и государственного регулирования экономики, структурные диспозиции экономики, определяющие разные возможности экспорта и импорта товаров, капиталов и услуг. Думается, что такой подход существенно снизит риски для экономики и финансов, обусловленные усугубляющейся долговой нагрузкой РА.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

депутат Национального Собрания РА от Республиканской партии,

сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству

Федерального Собрания Российской Федерации и

Национального Собрания Республики Армения,

председатель партии «Национальное Единение»