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Кандидат в президенты от РПА Армен Саркисян встретится с представителями фракции АРФ «Дашнакцутюн»


Кандидат от Республиканской партии в президенты Армении Армен Саркисян 29 января встретится с представителями фракции АРФ «Дашнакцутюн». Как сообщает Арменпресс, об этом 29 января сказал секретарь фракции АРФД Агван Варданян.

«Встреча состоится в 19:30 в Центральном офисе АРФД», - сказал Варданян.

29 января в 18:00 Армен Саркисян также встретится с представителями фракции РПА.

Президентские выборы состоятся 2 марта в парламенте.


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